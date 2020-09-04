Итальянским медиа стало известно, сколько российский полузащитник Алексей Миранчук будет получать в «Аталанте».

По информации Tuttosport, контракт 24-летнего игрока рассчитан на пятилетний срок, зарплата Алексея – 1,7 миллиона евро в год.

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  • О переходе Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» стало известно 30 августа.
  • Трансфер Алексея обошелся итальянцам в 14,5 млн евро.
  • Футболист выбрал 59-й номер.

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