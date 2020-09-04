Итальянские медиа узнали сроки восстановления новичка «Аталанты» Алексея Миранчука и назвали тур Серии А, в котором он дебютирует за новую команду.

По информации Fantacalcio, 24-летний полузащитник будет лечить травму примерно полтора месяца, сейчас за его восстановлением наблюдает медицинский штаб «Аталанты». Миранчук точно пропустит три первых тура чемпионата Италии. Вероятно, он сможет снова появиться на поле в четвертом туре – его клуб будет играть с «Кальяри».