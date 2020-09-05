Агент российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, куда футболист мог отправиться, кроме клуба из Бергамо.

«К Леше был предметный интерес со стороны «Севильи». С господином Мончи мы общались постоянно. Но коронавирусная история очень сильно ударила по всем клубам: особенно немецким и испанским. Клубы потеряли огромные финансовые потоки, которые помогали совершать трансферы.

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До нового года у меня была поездка в Милан. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами: мы познакомились с синьором Паратичи – спортивным директором «Ювентуса», с синьором Массара – спортивным директором «Милана» и общались со спортивным директором «Интера». Эти встречи носили ознакомительный характер, обменивались впечатлениями и информацией. Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Он говорил, что в конце марта-начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история. Сложно судить, что не получилось у других клубов.

Клаусула в 8 млн евро? Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из-за огромного уважения футболиста к родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но «Аталанта» все поняла. Президент клуба отнесся с пониманием, сказал: «Я уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они сами обсуждали все условия», – цитирует агента «Чемпионат».

Ранее отмечалось, что за трансфер Миранчука «Аталанта» заплатила 16,5 млн евро.

В прошедшем сезоне команда Джанпьеро Гасперини заняла третье место в Серии A и добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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