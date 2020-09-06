Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал на шаг ближе к переходу в «Ювентус».
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на уругвайскую программу Polideportivo, 7 сентября Суарес будет сдавать в итальянском консульстве в Барселоне экзамен на знание итальянского языка. После этого уругваец получит паспорт гражданина Евросоюза и не будет занимать одну из трех квот «Ювентуса» для игроков не из ЕС.
Чемпионат Испании
RAC1: Куман позвонил Суаресу и сообщил, что не рассчитывает на него
- Луис уже согласовал с туринцами контракт по схеме 2+1, его зарплата после вычета налогов составит 10 млн евро в год.
- Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, от его услуг отказался новый главный тренер «блауграны» Роналд Куман.
Чемпионат Испании
Marca: «Барселона» включит Суареса в сделку по Ван де Беку
Чемпионат Испании
«Нет проблем». Суарес прокомментировал информацию, что Куман на него не рассчитывает