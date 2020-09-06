Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на уругвайскую программу Polideportivo, 7 сентября Суарес будет сдавать в итальянском консульстве в Барселоне экзамен на знание итальянского языка. После этого уругваец получит паспорт гражданина Евросоюза и не будет занимать одну из трех квот «Ювентуса» для игроков не из ЕС.