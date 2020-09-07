Как сообщает издание El Mundo , Криштиану сделал девушке предложение во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретиться с его друзьями. Джорджина ответила согласием.

На мероприятии не присутствовали члены семей Криштинау и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу; дата мероприятия еще не назначена.