Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес.
Как сообщает издание El Mundo, Криштиану сделал девушке предложение во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретиться с его друзьями. Джорджина ответила согласием.
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На мероприятии не присутствовали члены семей Криштинау и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу; дата мероприятия еще не назначена.
- Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года.
- В 2017-м Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.
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