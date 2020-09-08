Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте».
Капитан итальянской команды Алехандро Гомес близок к отъезжу на заработки в Саудовскую Аравию – местный «Аль-Наср» предложил 32-летнему игроку контракт с годовым окладом в 6 млн евро. По информации ItaSportPress, лидер клуба из Бергамо не против подзаработать, а Влашич рассматривается в качестве его замены в центре поля команды.
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- Сумма выкупа хорватского полузащитника – 35 млн евро. Опция действует только для зарубежных клубов.
- Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
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