Капитан итальянской команды Алехандро Гомес близок к отъезжу на заработки в Саудовскую Аравию – местный «Аль-Наср» предложил 32-летнему игроку контракт с годовым окладом в 6 млн евро. По информации ItaSportPress, лидер клуба из Бергамо не против подзаработать, а Влашич рассматривается в качестве его замены в центре поля команды.