Бывший генеральный менеджер «Милана» и экс-спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда прокомментировал возможный переход Луиса Суареса в «Ювентус».
«Не удивлен тем, что Луис покидает «Барсу», – футбол цикличен. Даже Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал», потому что почувствовал, что его время подходит к концу.
Суарес – воин, его бойцовский дух влиял на все команды, за которые он выступал. У Луиса правильный характер и ДНК, чтобы играть за «Ювентус» и другие большие клубы. Если уругваец все еще мотивирован, то будет мощным подписанием для любого даже в 33 года.
У него не возникнет никаких проблем на поле с Роналду. Они прекрасно поймут друг друга, потому что по натуре оба – прирожденные победители», – заявил Брайда в интервью Tuttosport, которое цитирует Goal.com.
- 74-летний итальянец с 1986 по 2013 гг. был в руководстве «Милана» – сначала как генменеджер, а с 2002 года и как спортивный директор «россонери». С 2015 по 2019 гг. Арьедо занимался переговорами с зарубежными клубами в «Барселоне», а также входил в трансферную комиссию каталонцев.
- Луис Суарес покидает «Барсу» после шести сезонов на «Камп Ноу», новый главный тренер «сине-гранатовых» Роналд Куман уже сообщил уругвайцу по телефону, что не рассчитывает на него.