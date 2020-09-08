Александр Кокорин может покинуть «Спартак» после одного месяца пребывания в клубе.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. По его данным, интерес к Кокорину проявляет «Рома», сейчас римляне собирают информацию об Александре.

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«Все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии, второй разрыв крестообразных связок за год. «Рома» снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину. «Рома» все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни.

Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.

Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована. Если она сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет Спартак, нет – останется», – рассказал инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

По данным Sky Sport, «Рома» может заплатить за нападающего 6 млн евро – такая сумма компенсации обговорена между Кокориным и Газизовым.

Кокорин стал игроком «Спартака» в начале августа этого года. Александр присоединился к красно-белым на правах свободного агента.

Ранее права на Кокорина принадлежали «Зениту». Вторую половину сезона-2019/20 Александр провел в аренде в «Сочи».

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