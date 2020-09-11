Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые подробно рассказал о трансфере из «Локомотива».

«Говорю честно – мне в последнюю очередь пришли мысли, что, да, я теряю столько всего, сколько это может быть, что дальше можно вообще ни о чем не заботиться и не думать. Я решил для себя, что хочу выйти из этой зоны комфорта и проверить себя. Думаю, мало людей, которые могут это сделать.

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Где-то я слышал, видел комментарии, мол, Миранчук только говорит, что он где-то хочет поиграть, что он в Европу хочет, но для этого он ничего не делает, только говорит. Я так поступил не для того, чтобы им что-то доказать. Прежде всего я сам хочу попробовать, и в себе я уверен», – заявил 24-летний футболист в интервью Нобелю Арустамяну.

Также журналист взял комментарий у гендиректора «Аталанты» Луки Перкасси. «Гордимся этим трансфером, мы давно следили за Алексеем. На протяжении последних трех сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, Алексей сможет себя проявить. Понятно, что все будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», – заключил Перкасси.

Миранчук подписал контракт до 2025 года и будет играть под 59-м номером.

В прошедшем сезоне команда Джанпьеро Гасперини заняла третье место в Серии A и добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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