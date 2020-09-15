Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила фото со съемок для бренда женской одежды PrettyLittleThing.

На снимке девушка позирует в желтом купальнике с леопардовым принтом. «Рабочий день», – подписала пост Джорджина.

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  • Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
  • Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

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