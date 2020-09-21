«Интер» подтвердил приобретение чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

Клуб запостил в твиттер фото игрока в аэропорту. «Видаль приземлился в Милане!», – подписал пост аккаунт клуба.

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«Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю всего наилучшего на новом этапе и в новом клубе. Наши пути снова пересекутся, я уверен», – попрощался с партнером Лео Месси.

  • С 2011 по 2015 годы Видаль играл за «Ювентус».
  • Три сезона в Турине его тренировал Антонио Конте – нынешний коуч «Интера».

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