«Луиса Суареса нет в нашем списке. Он не цель «Ювентуса». У него не будет итальянского паспорта до закрытия трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать. Мы рассматривали вариант с Суаресом, но он не был близок к тому, чтобы присоединиться к нам», – приводит слова спортивного директора клуба Фабио Паратичи Фабрицио Романо.