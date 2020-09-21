Луис Суарес не перейдет в «Ювентус» – уругваец не успеет получить необходимые документы.

«Луиса Суареса нет в нашем списке. Он не цель «Ювентуса». У него не будет итальянского паспорта до закрытия трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать. Мы рассматривали вариант с Суаресом, но он не был близок к тому, чтобы присоединиться к нам», – приводит слова спортивного директора клуба Фабио Паратичи Фабрицио Романо.

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  • По правилам Серии А, в команде может быть не больше трех игроков не из стран Евросоюза – эти места в заявке туринцев уже заняты.
  • Для игры за «Барселону» Суаресу хватало итальянского гражданства жены, но с переходом в «Ювентус» возникли проблемы.

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