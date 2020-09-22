Испанский нападающий Альваро Мората снова стал футболистом «Ювентуса».
Ночью на 22 сентября «Юве» смаковал прибытие 27-летнего форварда в аэропорт Турина, а в полночь на 23-е официально объявил о трансфере. «Атлетико» отдал Морату в аренду сроком на один сезон. При этом аренда Альваро предусматривает возможность продления еще на год, отмечается в официальном пресс-релизе «бьянконери».
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- Мората уже выступал за «Юве» в 2014-2016 годах и забил 27 мячей.
- Туринцы обратились к варианту с Моратой после срыва трансфера Луиса Суареса.
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