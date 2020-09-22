Ночью на 22 сентября «Юве» смаковал прибытие 27-летнего форварда в аэропорт Турина, а в полночь на 23-е официально объявил о трансфере. «Атлетико» отдал Морату в аренду сроком на один сезон. При этом аренда Альваро предусматривает возможность продления еще на год, отмечается в официальном пресс-релизе «бьянконери».