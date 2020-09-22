Матч прошел 19 сентября, но Серия А только сейчас огласила вердикт. В составе римлян на поле вышел полузащитник Амаду Диавара – в июле парню исполнилось 23 года, но он зарегистрирован как футболист молодежного состава, а не основного. Согласно регламенту турнира, любой игрок старше 22 лет имеет право участвовать в матчах только как член первой команды.