«Роме» засчитано техническое поражение в игре стартового тура чемпионата Италии против «Вероны».

Матч прошел 19 сентября, но Серия А только сейчас огласила вердикт. В составе римлян на поле вышел полузащитник Амаду Диавара – в июле парню исполнилось 23 года, но он зарегистрирован как футболист молодежного состава, а не основного. Согласно регламенту турнира, любой игрок старше 22 лет имеет право участвовать в матчах только как член первой команды.

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  • Игра закончилась без голов.
  • Диавара играет за «Рим» с 2019 года после перехода из «Наполи».

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