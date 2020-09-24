Итальянская ведущая стриминг-сервиса DAZN Дилетта Леотта прокомментировала слухи об отношениях с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Я не отрицаю, что встречалась с Даниэле (Скардиной, боксером из второй средней весовой категории – Eurosport). Это была большая любовь, но она прошла.

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Мои принципы не позволят мне завести роман с женатым мужчиной. При том выборе, что есть в мире, нужно ясно понимать, что ты делаешь, чтобы не попадать в неловкие ситуации.

На мой взгляд, клише убивают женский пол. Мы никак не оставим в стороне стереотипы, что женщины не могут говорить о футболе или политике, только потому что у них глубокие декольте. Но, как и на любом рабочем месте, существуют и положительные примеры», – цитирует 29-летнюю ведущую The Sun.

Златан Ибрагимович женат на шведской актрисе и модели Хелене Сегер. Они расписались в 2002 году, у пары двое сыновей – 14-летний Максимилиан и 12-летний Винсент.

На инстаграм Леотты на момент написания новости подписаны 7,1 миллиона пользователей.

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