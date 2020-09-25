Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли снова сменил социальный статус.

30-летний форвард рассказал, что сделал предложение модели и экс-участнице локальной адаптации реалити-шоу «Большой брат» Алессии Мессине.

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Итальянский журнал Chi опубликовал фотографии Балотелли и Мессины в ресторане в коммуне Пьяцца-Армерина. По сообщениям источника, 27-летняя девушка сказала: «Я помолвлена, я влюблена».

Их отношения длятся всего месяц. Несмотря на это, Марио уже познакомился с родителями невесты в их доме на Сицилии.

Ранее Балотелли встречался с бразильской моделью Даяной Мелло. Сам футболист на вопрос о предыдущей девушке ответил: «Не хочу, чтобы кто-то вмешивался в наши отношения. Давайте проясним: я уже какое-то время не видел Даяну». Об этом со ссылкой на Chi сообщила британская Daily Star.

  • У Марио уже есть двое детей от предыдущих союзов – восьмилетняя дочь Пиа и трехлетний сын Лион. Официально экс-футболист «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» ни разу не был женат.
  • Последним клубом Балотелли была «Брешиа», из которой он рассчитывает уйти после вылета в Серию Б.
  • На инстаграм Алессии Мессины на момент написания заметки подписаны 508 тысяч пользователей.

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