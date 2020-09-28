Во втором туре чемпионата Италии-2020/21 он сделал дубль в ворота «Ромы» и в очередной раз вошел в историю. 35-летнему португальцу потребовались 554 матча, чтобы забить 450 мячей. 55 он положил за «Ювентус» в Серии А, 311 – за «Реал» в Ла Лиге, 84 – за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.