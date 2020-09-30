Чемпионат Италии по футболу может быть приостановлен из-за второй волны пандемии коронавируса и вспышки заболеваемости в «Дженоа».

«Чемпионат нужно приостановить, число заболевших говорит само за себя. Когда так много положительных результатов, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться еще больше людей», – заявила заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа. Ее цитирует La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Capital.

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  • В «Дженоа» – 14 положительных случаев COVID-19.
  • Некоторые команды Серии А отыграли два тура чемпионата, оставшиеся – только один.
  • Турнир сезона-2019/20 был приостановлен из-за пандемии и доигран после возобновления.

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