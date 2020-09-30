«Знакомство Роналду с Шейк? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие, он любил мальчиков. Это такой брак для красоты. Ей нужна была популярность, внимание фанатов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин.