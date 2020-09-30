Известный владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, что в прошлом свел футболиста Криштиану Роналду с супермоделью из России Ириной Шейк.

«Знакомство Роналду с Шейк? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие, он любил мальчиков. Это такой брак для красоты. Ей нужна была популярность, внимание фанатов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин.

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Между Роналду и Шейк ничего не было? Может быть, случайно и было, но в основном они просто играли роль. Но стипендию мне дали, нормально», – заявил Листерман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

  • Листерман добавил, что средняя сумма благодарности («стипендии») в таких случаях составляла 100 тысяч долларов.
  • Роналду и Шейк встречались на протяжении 5 лет – с 2010 по 2015 гг.

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