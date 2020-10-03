Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
«Мы продолжаем наблюдать за ожесточенными боевыми действиями против Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска бомбят Степанакерт и обстреливают гражданские объекты. Территория Армении также подвергается бомбардировкам. В результате ракетных ударов Азербайджана были ранены представители местных и зарубежных СМИ.
Нагорный Карабах сражается с международным терроризмом. Армянская нация под угрозой. Под угрозу поставлены всеобщие мир и безопасность. Если это не прекратить сегодня, завтра это может выплеснуться из этого региона в другие. Сегодня под прицелом наши дети, завтра это могут быть ваши дети! Я еще раз призываю международное сообщество сделать все возможное, чтобы помочь остановить военные действия против армян и мира во всем мире», – написал Мхитарян в фейсбуке.
- Конфликт в Карабахе тянется с 1988 года, в конце сентября произошло очередное обострение.
- Мхитарян – капитан сборной Армении.