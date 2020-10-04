Перед матчем «Ювентус» – «Наполи» в Серии А сложилась странная ситуация.

Ранее «Наполи» сообщил, что Петр Зелиньский и Элиф Элмас подхватили коронавирус. Серия А постановила, что матчи должны проводиться при условии, что соперники имеют как минимум 13 доступных игроков – в противном случае команде, которая не наберет достаточно футболистов, засчитывается техническое поражение. Клубы имеют право один раз в сезоне запросить перенос без штрафных санкций, если 10 игроков заразятся в течение одной недели.

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Простая математика позволяет определить, что у неаполитанцев хватает здоровых футболистов для заявки, но игроков команды почему-то не видно поблизости стадиона «Юве» – по неподтвержденной информации, команду развернули в аэропорту Неаполя. Как сообщает BBC, регламент Серии А не имеет ничего общего с государственными протоколами, и команды прежде всего подчиняются решению местных властей – а местный минздрав запретил клубу лететь в Турин.

«Ювентус» приехал на стадион и огласил стартовый состав. Команда Пирло даже вышла на поле.

Матч должен был начаться 4 октября в 21:45 по московскому времени.

«Ювентус» на восьмом месте, но в случае технического поражения «Наполи» поднимется в четверку.

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