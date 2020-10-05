«Ювентус» и «Фиорентина» подтвердили переход 22-летнего полузащитника «фиалок» Федерико Кьезы к чемпионам Италии.
Сделка оформлена слегка нестандартно: футболист отыграет два года в аренде («Юве» заплатит 10 млн евро – 3+7), после чего он может быть выкуплен «бьянконери» за фиксированную сумму в 40 млн евро.
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- 22-летний Кьеза оценивается Transfermarkt в 48 млн евро.
- В сезоне-2019/20 он сделал 11+9 в 37 матчах чемпионата и Кубка Италии.
- Отец Федерико Энрико Кьеза – участник Евро-1996 и ЧМ-1998.
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