«Ювентус» и «Фиорентина» подтвердили переход 22-летнего полузащитника «фиалок» Федерико Кьезы к чемпионам Италии.

Сделка оформлена слегка нестандартно: футболист отыграет два года в аренде («Юве» заплатит 10 млн евро – 3+7), после чего он может быть выкуплен «бьянконери» за фиксированную сумму в 40 млн евро.

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  • 22-летний Кьеза оценивается Transfermarkt в 48 млн евро.
  • В сезоне-2019/20 он сделал 11+9 в 37 матчах чемпионата и Кубка Италии.
  • Отец Федерико Энрико Кьеза – участник Евро-1996 и ЧМ-1998.

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