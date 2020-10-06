Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова может предстать перед судом по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году.

Mirror пишет, что 36-летняя Майорга пройдет тест на умственные способности, чтобы определить, понимает ли она все условия выплаты 375 тысячи долларов за неразглашение, которую она якобы получила от Роналду. Обвинение строится именно на том, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях контракта.

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После прохождения теста женщина снова предстанет перед судом Лас-Вегаса. Если ее правота будет подтверждена, 35-летнего Роналду снова могут вызвать на открытое заседание для дачи показаний.

Майорга утверждает, что изнасилование произошло летом 2009 года в Лас-Вегасе.

В 2019 году Роналду был оправдан.

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