Дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен, сообщает Diario de Noticias Madeira.

Инцидент произошел в среду во время матча сборных Португалии и Испании. По информации источника, речь идет о резиденции футболиста на Мадейре, стоимость которой оценивается в 7 миллионов фунтов.

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Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, но уже известно, что у форварда пропали личные вещи, в том числе игровая футболка «Ювентуса» с автографом, которая оценивается в 200 евро.

  • После просмотра видео с камер полиция установила подозреваемого, однако злоумышленник пока не найден.
  • В чемпионате Италии-2020/21 Роналду провел 2 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

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