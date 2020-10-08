Инцидент произошел в среду во время матча сборных Португалии и Испании. По информации источника, речь идет о резиденции футболиста на Мадейре, стоимость которой оценивается в 7 миллионов фунтов.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, но уже известно, что у форварда пропали личные вещи, в том числе игровая футболка «Ювентуса» с автографом, которая оценивается в 200 евро.