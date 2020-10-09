Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович до сих пор не вылечился от заражения коронавирусом.
Шведский форвард, который 3 октября справил 39-летие, сдал второй тест на выявление инфекции, и он снова оказался положительным. Также положительный результат дала повторная проверка бразильского защитника «россонери» Леонардо Дуарте. Впервые о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября – более двух недель назад.
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О результате второго теста сообщает La Gazzetta dello Sport.
- В сезоне-2020/21 Златан вышел на поле за «Милан» один раз и сделал дубль.
- Ибра вернулся в итальянский клуб из MLS в январе 2020 года.
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