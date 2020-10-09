Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович до сих пор не вылечился от заражения коронавирусом.

Шведский форвард, который 3 октября справил 39-летие, сдал второй тест на выявление инфекции, и он снова оказался положительным. Также положительный результат дала повторная проверка бразильского защитника «россонери» Леонардо Дуарте. Впервые о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября – более двух недель назад.