Нападающий и капитан Федерико Кьеза перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» и навлек на себя ненависть фанатов из Флоренции. Причем мишенью разозленных болельщиков стал младший брат футболиста – 16-летний Лоренцо Кьеза, выступающий за юношескую команду «Фиорентины».
Фаны недовольны тем, что на прошлой неделе 22-летний Федерико Кьеза вывел их команду на поле, а через два дня прошел медосмотр в «Ювентусе» – принципиальном сопернике «фиалок». Отец и агент футболиста Энрико Кьеза, когда-то тоже выступавший за «скуадру виолу», усугубил ситуацию, заявив, что очень счастлив трансферу сына.
«Дерьмо, прочь из Флоренции!» – посыпались оскорбления в инстаграм самого младшего Кьезы.
«Скажи своему брату, что он сукин сын».
«Наемники, перебежчики и предатели. Убирайтесь из Флоренции».
«Тебе лучше последовать за братом. Нам не нужен еще один Кьеза».
- Федерико Кьеза – воспитанник «Фиорентины», играл в основе клуба с 2016 года.
- «Юве» арендовал Кьезу на два года с обязательством выкупа за 40 миллионов евро (плюс 10 млн бонусы).