Нападающий и капитан Федерико Кьеза перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» и навлек на себя ненависть фанатов из Флоренции. Причем мишенью разозленных болельщиков стал младший брат футболиста – 16-летний Лоренцо Кьеза, выступающий за юношескую команду «Фиорентины».

Фаны недовольны тем, что на прошлой неделе 22-летний Федерико Кьеза вывел их команду на поле, а через два дня прошел медосмотр в «Ювентусе» – принципиальном сопернике «фиалок». Отец и агент футболиста Энрико Кьеза, когда-то тоже выступавший за «скуадру виолу», усугубил ситуацию, заявив, что очень счастлив трансферу сына.

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«Дерьмо, прочь из Флоренции!» – посыпались оскорбления в инстаграм самого младшего Кьезы.

«Скажи своему брату, что он сукин сын».

«Наемники, перебежчики и предатели. Убирайтесь из Флоренции».

«Тебе лучше последовать за братом. Нам не нужен еще один Кьеза».

Федерико Кьеза – воспитанник «Фиорентины», играл в основе клуба с 2016 года.

«Юве» арендовал Кьезу на два года с обязательством выкупа за 40 миллионов евро (плюс 10 млн бонусы).

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