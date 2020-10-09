Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду без разрешения покинул «пузырь» команды после сорвавшегося матча Серии А против «Наполи».
Туринцы в полном составе приехали на игру. Клуб даже объявил стартовый состав, но неаполитанцы так и не появились на стадионе из-за проблем с ковидом. Выяснилось, что и у «старой синьоры» не все гладко – положительные результаты показали тесты двух сотрудников. Команда в полном составе заперлась в клубном отеле, но звезда «Юве» Криштиану Роналду не выдержал и нарушил режим изоляции.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, португалец на повышенных тонах обсудил ситуацию с руководством и партнерами, а потом просто отправился ночевать домой перед отъездом в национальную команду. Его примеру последовали Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал. К моменту диверсии Криша игроки сдали по два отрицательных теста. По правилам местной футбольной федерации, режим изоляции можно снимать только после третьего.
- Роналду сыграл за Португалию в товарищеском матче с Испанией – игра закончилась без голов.
- 11 и 14 октября Криш сыграет за сборную в матчах Лиги наций против Франции и Швеции.