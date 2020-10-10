На тренировках туринского «Ювентуса» игрокам рекомендуют не идти в стыки с главной звездой команды – португальским нападающим Криштиану Роналду – чтобы нечаянно не нанести ему травму. Об этом рассказал 21-летний полузащитник итальянского клуба Дауда Петерс – бельгийский футболист гвинейского происхождения.
«Во время тренировок штаб говорит нам быть осторожными, когда мы идем в стык с Роналду – потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что очень хочется проявить себя, но нужно быть осторожным», – приводит слова Петерса Calciomercato.
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- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.
- В составе туринского клуба Криштиану выиграл только национальные трофеи – два чемпионства и Суперкубок Италии.
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