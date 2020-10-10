Самым зарабатывающим игроком турнира является звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду: португалец получает 31 миллион евро в год. На втором месте с гигантским отставанием идет его партнер Маттейс де Лигт, ему туринцы платят 8 млн евро. Третий – нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, ему гарантированно выплачивают по 7,5 млн за сезон, но он может заработать дополнительные 1,5 млн бонусами. По 7,5 млн получают Кристиан Эриксен («Интер») и Эдин Джеко («Рома»). Оклад Златана Ибрагимовича в «Милане» по новому контракту – 7 млн евро.