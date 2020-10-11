Вслед за зарплатами футболистов Серии А раскрыты суммы заработка тренеров итальянских клубов. Коуч «Интера» Антонио Конте стал самым высокооплачиваемым среди коллег.
Зарплата 51-летнего Конте – 12 миллионов евро в год, что в пять раз больше чем у Паулу Фонсеки, работающего в «Роме» (тот зарабатывает 2,5 миллиона). Еще меньше, 2,2 миллиона евро, получает тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини.
Следом в топ-10 расположились Симоне Индзаги («Лацио», 2 миллиона), Стефано Пьоли («Милан», 2 миллиона), Синиша Михайлович («Болонья», 2 миллиона), Андреа Пирло («Ювентус», 1,8 миллиона), Клаудио Раньери («Сампдория», 1,8 миллиона), Дженнаро Гаттузо («Наполи», 1,5 миллиона), Эусебио ди Франческо («Кальяри», 1,5 миллиона).
Рейтинг представлен La Gazzetta dello Sport.
- Конте возглавил «Интер» в 2019 году.
- После трех туров максимальные показатели в Серии А имеют «Аталанта» и «Милан».