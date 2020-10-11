Зарплата 51-летнего Конте – 12 миллионов евро в год, что в пять раз больше чем у Паулу Фонсеки, работающего в «Роме» (тот зарабатывает 2,5 миллиона). Еще меньше, 2,2 миллиона евро, получает тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини.