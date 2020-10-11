Французский «ПСЖ» возобновил интерес к португальскому нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Парижане планируют подписать 35-летнего форварда летом 2021 года. Сообщается, что туринский клуб испытывает финансовые затруднения, и «ПСЖ» хочет этим воспользоваться, сделав предложение Роналду. Тем не менее, португалец планирует доработать контракт до конца – его соглашение с «Ювентусом» рассчитано до 2022 года. В Турине он зарабатывает 31 миллион евро в год.
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Информацию о возможном трансфере сообщает Juventus News 24 со ссылкой на Calciomercato.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.
- С итальянским клубом он завоевал два чемпионства и Суперкубок страны.
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