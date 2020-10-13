Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
Роналду сдал положительный тест на COVID-19 и теперь пропустит матч сборной Португалии против сборной Швеции в рамках Лиги наций, который пройдет 14 октября. Криштиану находится в изоляции, болезнь протекает бессимптомно, сообщает Record.pt.
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Участие Роналду в матче против «Барселоны» под угрозой: Криш из-за карантина пропустит минимум 14 дней, а матч против Месси состоится уже 28 октября.
- Ранее коронавирусом заразился другой легендарный игрок – Златан Ибрагимович.
- На счету Роналду 167 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 101 мяч.
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