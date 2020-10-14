В Серии A приняли окончательно решение касательно исхода матча 3-го тура национального первенства между «Ювентусом» и «Наполи».

Неаполитанской команде за неявку на игру присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Также с клуба снято одно очко, сообщает Sky Sport Italia.