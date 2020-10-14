В Серии A приняли окончательно решение касательно исхода матча 3-го тура национального первенства между «Ювентусом» и «Наполи».
Неаполитанской команде за неявку на игру присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Также с клуба снято одно очко, сообщает Sky Sport Italia.
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- Неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд команды Дженнаро Гаттузо в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.
- «Наполи» пытался добиться переноса игры на другую дату, однако Серия А заявила, что для этого нет оснований.
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