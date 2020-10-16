Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в заявку «Аталанты». Он может дебютировать в Серии А матчем против «Наполи» 17 октября. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «нерадзурри» Джанпьеро Гасперини.

«Перерыв на матчи сборных – позитивная вещь, потому что он обогащает опыт. Наши игроки были основными действующими лицами в своих сборных, и это приятно. А еще перерыв помогает восстановиться таким игрокам, как Миранчука. Он будет в заявке на встречу», – цитирует Гасперини официальный сайт «Аталанты».