Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила в сториз инстаграма несколько новых видео.
Девушка предложила подписчикам посмотреть на домашнее животное – кошку, которую она спрятала под розовой кофтой. Судя по всему, зверь не имеет ничего против такого заточения.
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У Джорджины 21,4 млн подписчиков в инстаграме.
- Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
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