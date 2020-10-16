Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила в сториз инстаграма несколько новых видео.

Девушка предложила подписчикам посмотреть на домашнее животное – кошку, которую она спрятала под розовой кофтой. Судя по всему, зверь не имеет ничего против такого заточения.

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У Джорджины 21,4 млн подписчиков в инстаграме.

  • Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
  • Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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