Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила в сториз инстаграма несколько новых видео.

Девушка предложила подписчикам посмотреть на домашнее животное – кошку, которую она спрятала под розовой кофтой. Судя по всему, зверь не имеет ничего против такого заточения.