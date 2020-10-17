Во время матчей сборных у Криштиану Роналду был выявлен коронавирус. Футболист прилетел в Турин из Португалии, чтобы проводить карантин в Италии. Министр спорта Винценцо Спадафора заявил, что это может быть нарушением протокола, «если не было никаких конкретных разрешений от органа здравоохранения». Криш назвал его слова ложью.

«Скандальная слава и мастерство некоторых игроков не дают им права быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. С другой стороны, чем больше ты знаешь, тем сильнее должно быть чувство ответственности, чтобы думать, прежде чем сказать что-то, и подавать хороший пример.

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Я не хочу бесконечно обсуждать этот вопрос. Подтверждаю, что сказал вчера по поводу ухода из отеля некоторых футболистов «Ювентуса», основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в здравоохранительные органы», – сказал Спадафора Ansa.

Криштиану изолировался дома, но не контактирует с членами семьи (живет на другом этаже).

Ожидается, что Роналду будет в строю к матчу против «Барселоны» и Лионеля Месси в Лигу чемпионов (28 октября).

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