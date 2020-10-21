Португалец выложил видео из личного спортзала и показал, как под музыку работает на велотренажере. Также на фото видно, что Криш избавился от большей части волос на голове – теперь он как никогда сильно похож на тренера «Реала» Зинедина Зидана, под руководством которого выступал до перехода в «Ювентус».