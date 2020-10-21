Лидер «Ювентуса», нападающий Криштиану Роналду слегка подкорректировал стиль во время карантина – футболист изолировался после заражения COVID-19.
Португалец выложил видео из личного спортзала и показал, как под музыку работает на велотренажере. Также на фото видно, что Криш избавился от большей части волос на голове – теперь он как никогда сильно похож на тренера «Реала» Зинедина Зидана, под руководством которого выступал до перехода в «Ювентус».
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- На счету Роналду 3 забитых мяча в трех матчах Серии А нового сезона.
- Перед заболеванием ковидом Криш провел два матча за национальную команду, но не забил в ворота Испании и Франции.
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