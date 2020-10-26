У нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду большие проблемы из-за коронавируса: уже 27 октября матч с «Барселоной» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, а у португальца за два дня до игры очередной положительный тест. Более того, по словам министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, страйкер нарушил коронавирусный протокол. Как сообщил политик, в отношении Криша уже ведется расследование.

Как все случилось?

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Роналду самовольно покинул «пузырь» «Ювентуса» после несостоявшегося матча с «Наполи» в Серии А. Из-за случаев заражения коронавирусом среди персонала команды туринские футболисты в полном составе отправились на изоляцию в отель, но капитан сборной Португалии не выдержал и покинул расположение клуба до получения разрешения. По правилам игроки должны были сдать три отрицательных теста, прежде чем разъехаться, но Криш не выдержал и после второго устроил саботаж – поругался с боссами команды и транзитом через дом в Турине улетел в национальную команду.

Криш успел сыграть против Франции, а перед матчем со Швецией в Лиге наций сдал положительный текст на ковид. Роналду изолировали от сборной, и в «селесау» не случилось эпидемии – так и не ясно, как и в какой момент обладатель пяти «Золотых мячей» умудрился подхватить вирус. Болезнь протекает бессимптомно, и Криштиану все еще надеется сыграть в ближайшем туре Лиги чемпионов.

Экс-звезду «Реала» доставили в Турин на специальном медицинском самолете, чтобы завершить период самоизоляции в Италии. В аэропорту его пересадили на машину скорой помощи и отвезли домой.

В чем обвиняют Криша и что ему грозит?

Поведение португальца очень задело министра спорта Италии Винченцо Спадафору – политик несколько раз выступил с критикой игрока. «Считаю, что он нарушил протокол, поехав в Португалию и вернувшись оттуда. Он мог сделать это только при наличии специального разрешения от органов здравоохранения», – заявил Винченцо. «Я не нарушал протокол – это ложь. Я вернулся из Португалии, потому что мы с командой соблюдали все меры предосторожности. Я вернулся в Италию на специальном транспорте и ни с кем не контактировал, даже в Турине», – ответил Криш.

Спадафору ответка португальца только раззадорила, и он обвинил игрока в надменности: «Навыки отдельного игрока не позволяют ему проявлять высокомерие, неуважение по отношению к институтам власти и лгать». Оправдание Криша его не убедило, и он настоял на полном расследовании инцидента: «Криштиану не соблюдал протокол. Федеральная прокуратура проводит расследование, чтобы доказать это. Вирус научил нас, что ни для кого нет исключений».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Неизвестно, какие меры могут быть применены к Роналду, потому что прецедентов с аналогичными вводными пока не было. Однако еще весной случилась похожая история с игроком бывшего клуба Криша Лукой Йовичем – тогда на фоне развития пандемии перемещения между странами были ограничены, а футболистов «Реала» посадили на карантин из-за случая заражения в баскетбольной команде. Тем не менее страйкер нарушил ограничения и прилетел в Сербию к беременной девушке.

Игрок попрал коронавирусные правила двух стран, история даже дошла до президента Сербии – глава государства пригрозил Йовичу арестом: «Если он покинет квартиру, его арестуют. Я думаю, он сожалеет о содеянном, но я доступно объясню ему, что жизни людей важнее его миллионов».

Пока не ясно, как закончится расследование, и что ждет португальскую суперзвезду в случае, если его вина будет доказана. Роналду сидит дома и ожидает результата очередного текста на ковид – «Ювентус» заявил его на матч с «Барселоной», но за 24 часа до игры клуб должен подать финальный протокол. У Криша еще есть шанс вернуться в состав и зарубиться против Месси в любимом турнире.

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