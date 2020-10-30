В Италии нарастают слухи о возможном приходе Маурицио Сарри в «Фиорентину». Новости об интересе «фиалок» появились еще летом, и не самый удачный старт в Серии А их оживил. Но многих удивил не факт возможного назначения, а проблема, которая мешает сделке.

Оказалось, что Сарри, несмотря на увольнение в начале августа, получает зарплату в «Ювентусе». Чтобы продолжить переговоры с «Фиорентиной», ему необходимо решить все вопросы с Турином. Проще говоря, Маурицио за 5,5 млн евро за сезон лежит на диване, когда командой уже несколько месяцев рулит Андреа Пирло.

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Маурицио Сарри Фото: Getty Images

Как такое возможно?

Все просто: итальянцы – мастера хитрых контрактов. Каждый топовый коуч облепил себя агентами и юристами, которые так заключают соглашения, что дешево уволить их клиентов практические нереально.

В соглашение включается пункт о компенсации: как правило, это огромные суммы, которые страхуют тренеров от импульсивности руководства. Если у босса загорелось после случайного поражения от «Кротоне», он не сможет сгоряча выгнать тренера – его остудит круглая сумма отступных. За условные 20 млн евро стоит потерпеть даже провальную тактику.

Но если тренер уже невыносим, то есть два пути: согласиться на неустойку или оставить его на зарплате. Второй вариант подразумевает лишь замену коуча – формально тренер остается на работе в клубе, несмотря на потерю должности. Счастливчик может попивать коктейли на море, пока его контракт действителен.

При таком раскладе клуб может выручить лишь другая команда. Если тренер соскучится по футболу, то для заключения контракта с новым клубом ему требуется разорвать отношения со старым. В таком случае неустойка не предполагается, потому что это будет не увольнение, а добровольный уход.

Если вернуться к кейсу Сарри, то помочь «Юве» может «Фиорентина». В случае успешных переговоров с «фиалками», Маурицио уйдет из «Турина» по собственному желанию: без сохранения зарплаты и неустойки. Это не устраивает 61-летнего спеца – он хочет и расторгнуть контракт, и получить компенсацию. Вряд ли «Ювентус» подвинется.

Андреа Аньелли, Джон Элканн и Павел Недвед Фото: Getty Images

Кейс Сарри единственный?

Конечно, нет. Многие топовые тренеры используют хитрый пункт, чтобы остаться в выигрыше даже при плохих результатах. Самые яркие примеры – Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри.

Вас не удивляет, почему востребованный Макс больше года сидит без работы? Схантить Аллегри мечтали «МЮ», «Барселона», «Интер» и другие, но пятикратный чемпион Италии до сих в творческом отпуске и зажигает в «Танцах со звездами». Макс выбрал вариант, при котором «Ювентус» платил ему зарплату без работы – контракт 53-летнего коуча истек только летом 2020-го, так что ждите его скорейшего возвращения.

По аналогичному варианту процветает Лучано Спаллетти: легенда РПЛ два года прохлаждался после «Зенита» (спасибо щедрому «Газпрому»), теперь получает зарплатные смски из «Интера», пока там пыхтит Антонио Конте. Правда, сам Лучано утверждает, что деньги не главное:

Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я тренирую, потому что мне это нравится. И сейчас я хочу вернуться в тренерское кресло.

Но сложно поверить, что такой востребованный коуч вдруг никому не нужен. Просто до лета 2021 года ему полагается от «нерадзурри» по 4,5 млн евро за сезон.

Есть и третий вариант

Но его используют маленькие клубы, которые не могут позволить себе ни неустойку, ни зарплату двум тренерам сразу. В таком случае импульсивное руководство возвращает коуча, когда его преемник обделается.

Так было с Иваном Юричем, который с 2016-го по 2019-й трижды становился главным в «Дженоа». Свежий пример – Эудженио Корини: он уступил должность в «Брешиа» Фабио Гроссо, но был экстренно возвращен всего через 27 дней.

Самый жирный кейс – Маурицио Дзампарини. Босс «Палермо» казнил коучей по приколу, а еще из-за компенсаций: в сезоне-2017/18 Бруно Тедино и Роберто Стеллоне меняли друг друга по два раза.

Кажется, ответ в этом вопросе лежит в стимуле тренера: либо не работать, но получать зарплату, либо заниматься любимым футболом, но отказаться от лишних миллионов.

ВЫ ЗА КАКОЙ ВАРИАНТ? За футбол, но без компенсаций За платный отдых, но без футбола

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