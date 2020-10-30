35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии. Сегодня, 30 октября, пресс-служба «бьянконери» сообщила, что очередной тест Роналду дал отрицательный результат.