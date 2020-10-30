Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус.
35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против Швеции в Лиге наций, а также два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Барселоны» и встречу против «Вероны» в чемпионате Италии. Сегодня, 30 октября, пресс-служба «бьянконери» сообщила, что очередной тест Роналду дал отрицательный результат.
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- Криштиану выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
- 1 ноября «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», 4 ноября команда Андреа Пирло встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча «бьянконери» проведут в гостях.
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