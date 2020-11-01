Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 20 дней вышел на поле – португалец лечился от коронавируса и пропустил четыре игры клуба, в том числе две – в Лиге чемпионов.

Хотя Криш две недели тренировался в изоляции, магия и футбольное чутье не покинули его. Нападающий вышел на замену на 56-й минуте матча 6-го тура чемпионата Италии со «Специей» при счете 1:1 и забил уже спустя 3 минуты, реализовав выход один на один.

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Спустя 17 минут, уже при счете 3:1, Роналду оформил дубль. Португалец реализовал пенальти, причем сделал это максимально эстетично – паненкой. 11-метровый заработал новичок «бьянконери» Федерико Кьеза.

Криш во второй раз в карьере сделал дубль после выхода на замену. Впервые он это сделал еще в 2006-м за «МЮ». Теперь на счету португальца 31 забитый мяч в 31 матче 2020 года.

«Ювентус» разгромил соперника 4:1 и прервал серию из двух матчей без побед.

Действующие чемпионы Италии идут вторыми в таблице, отставание от «Милана» – 4 очка.

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