У системы видеопомощи рефери (ВАР) много сторонников, но также есть те, кого модное футбольное нововведение злит и делает несчастным. Ко вторым по итогам октября точно примкнул нападающий «Ювентуса» Альваро Мората.

Благодаря ВАР и чудовищному невезению испанец за пару недель превратился в мем. Полоса неудач началась с матча чемпионата Италии против «Кротоне», для Мораты это была вторая игра после возвращения в «Ювентус» из «Атлетико». На 21-й минуте Альваро легально сравнял счет, а на 76-й, когда «бьянконери» играли в меньшинстве, забил, казалось бы, победный мяч – но из офсайда.

Лига чемпионов УЕФА Мората оформил хет-трик против «Барсы» – ВАР отметил все три мяча 29/10/2020 В 00:05

В тот момент ни о каких шутках над испанцем речи быть не могло – мало ли кто забивает из положения вне игры. Но спустя неделю ситуация повторилась, на этот раз в игре с «Вероной». Снова офсайд на тоненького – Альваро на доли сантиметров опередил защитника соперника. На это арбитру вновь указал ВАР.

Но и на этом не все. Кромешным адом для Мораты получился матч против «Барселоны», где система трижды повлияла на отмену его голов в ворота Нето. При этом испанец может пенять лишь на себя и чрезмерное рвение к воротам – отмена взятия ворот во всех ситуациях не вызывает вопросов.

Наконец, матч против «Специи». На 14-й Альваро открыл счет 1:0 (кстати, в том эпизоде судья тоже брал повтор), а на 24-й карма снова настигла нападающего: после передачи Куадрадо он переправил мяч в пустой угол, но был разочарован новым свистком и отмашкой рефери.

Итого: у Альваро 10 голов в шести неполных матчах за «Ювентус», но только четыре забиты из правильного положения. Что удивительно, первую половину 2020-го форвард провел в «Атлетико», где ни разу не забил из вне игры. Неужели испанец за пару матчей растерял навык и сбил глазомер при игре на линии?

Следующий матч «Ювентус» проведет в ЛЧ в Венгрии против «Ференцвароша».

Чемпионат Италии «Ювентус» арендовал у «Атлетико» Морату 22/09/2020 В 22:09