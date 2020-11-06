Восемь лет назад Марио Балотелли брал золото АПЛ, казнил немцев на Евро и называл себя лучшим после Месси. Семь лет назад СуперМарио заколачивал за «Милан» и собирался выигрывать «Золотой мяч». Шесть лет назад Бало должен был заменить Суареса в «Ливерпуле» – план провалился, а карьера итальянца с тех пор превратилась в кошмар.

Снова «Милан», потом «Ницца», за ней «Марсель» и «Брешиа» – Марио везде презентовал себя как суперзвезду и легенду, но стабильно забивал только на Лазурном берегу. Остальное – тотальный крах: сухие матчи, вялые тренировки и регулярные напоминания о былом величии.

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Марио Балотелли после гола Германии на Евро-2012 Фото: Getty Images

Из «Брешии», последнего клуба в портфолио Балотелли, форварда вышвырнули с мощнейшим скандалом. Во время самоизоляции Марио тупо не появлялся в зуме, зато потом рассказывал, что тренируется два раза в день. Разумеется, это редкостная чушь: итальянец лежал на диване, рубился в видеоигры и отхомячился до 100 килограммов (обычный вес – 88 кг).

В итоге «Брешиа» вылетела из Серии А, Марио уволили из клуба, а он еще долго возмущался, что «ласточки» ни разу не протестировали его на коронавирус. Когда «Брешиа» пригрозила судом, Бало успокоился и наконец затих. Все лето в новостных лентах мелькали инсайды о том, где же окажется несостоявшийся обладатель «Золотого мяча». Вариантов было полно – от «Бешикташа» с зарплатой 2,5 млн евро в год до «Боки» и «Фламенго». Правда, все это ничем не закончилось: какие-то претенденты отвалились из-за жирных запросов, кого-то не устроила форма Марио, а некоторые офферы явно выдумал хитрый агент Балотелли Мино Райола.

Предметнее всех итальянцем интересовался «Атлетико Минейро». Клуб борется за бразильское золото, но владельцам хочется подписать кого-то яркого из Европы, чтобы гарантированно порадовать фанатов. На момент переговоров с «Атлетико» Марио весил 105 килограммов (плюс 17 от стандартного веса), но это никого не смутило: форвард заверил, что быстро скинет лишнее.

Затем стороны обсудили зарплату (тоже без эксцессов), а дальше началось самое интересное. Дело в том, что идею пригласить Балотелли вбросил бразильский агент, который плотно сотрудничает с «Атлетико». Этот же посредник свел с боссами клуба Мино Райолу и самого Марио. Соответственно, в финальной смете присутствовало и заслуженное вознаграждение для местного агента, запустившего весь механизм. Узнав об этом, Райола запротестовал: он требовал, чтобы абсолютно вся комиссия досталась ему.

Перед «Атлетико» встал выбор: либо кинуть посредника, либо свернуть сделку. Бразильцы остановились на втором сценарии. Во-первых, они не захотели перекармливать наглого Мино, во-вторых, не стали обижать агента – глупо портить давние дружеские отношения из-за одного трансфера. Получается, Марио остался без команды исключительно из-за алчности Райолы. Видимо, Мино уже понимает, что Бало никому не нужен, поэтому постарался выбить максимум из последнего солидного контракта несчастного форварда.

Сейчас «Атлетико» вербует других кандидатов (например, Манджукича), а Марио тренируется в небольшом спортзальчике. На видео от 3 октября у него еще виден висящий животик, да и ролики с занятий выкладываются в инстаграм очень нерегулярно. Дошло до того, что итальянцу сочувствует даже Роберто Манчини, с которым они дрались в «Сити»: «Жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости. Марио был бы очень полезен сборной».

Но переживать и мечтать о сборной Италии уже бесполезно. У Балотелли была куча вторых, третьих, десятых шансов – он не воспользовался ни одним. Сейчас очевидно: Марио так и запомнится парнем, который сначала уничтожил сборную Германии, а затем – собственную карьеру.

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