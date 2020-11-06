Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что каталонцы в течение двух лет интересовались полузащитником Алексеем Миранчуком, который в итоге перешел из «Локомотива» в «Аталанту».

«Я хорошо знаю Миранчука и считаю его отличным игроком. Следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейской арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона».

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Считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе. Здесь тренеры много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию», – рассказал Брайда телеграм-каналу «Дай ударитЬ».

Также менеджер назвал других перспективных футболистов из России:

«В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как Бакаев из «Спартака», Чалов из ЦСКА, Сулейманов и Уткин из «Краснодара», также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова».

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года за 14,5 млн евро.

Он дебютировал за клуб в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюллана» (4:0) и забил один из мячей.

В Серии А полузащитник до сих пор не выходил ни в стартовом составе, ни на замену.

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