Президент «Лацио» Клаудио Лотито объяснил странную ситуацию с коронавирусом в команде.

Споры возникли из-за того, что некоторые игроки «Лацио» – в частности Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша – сдали положительные тесты перед двумя матчами Лиги чемпионов подряд, но отрицательные перед последовавшими за ними играми Серии А с «Торино» и «Ювентусом». По мнению медиков римской команды, проблема в том, что тесты УЕФА проверяют наличие COVID-19, но не могут определить, заразен ли футболист.

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«Я же говорил, это просто фокус. Что вообще подразумевается под положительным результатом? Положительный – значит заразный, правда? Во влагалище всех женщин в мире есть бактерии, но это не значит, что они могут заразить. Такое происходит лишь в некоторых случаях. Есть отличия в интерпретации результатов. У нас есть мазок Иммобиле, он отрицательный, как и у всей его семьи, так почему он не может сыграть против «Ювентуса» в воскресенье?» – цитирует функционера La Repubblica.

  • Матч «Лацио» с «Ювентусом» пройдет 8 ноября в 14:30 по Москве.
  • 24 ноября римляне примут «Зенит» в Лиге чемпионов. Ранее в Петербурге «Зенит» не удержал победу над полурезервным составом римлян (1:1).

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