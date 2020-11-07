Споры возникли из-за того, что некоторые игроки «Лацио» – в частности Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша – сдали положительные тесты перед двумя матчами Лиги чемпионов подряд, но отрицательные перед последовавшими за ними играми Серии А с «Торино» и «Ювентусом». По мнению медиков римской команды, проблема в том, что тесты УЕФА проверяют наличие COVID-19, но не могут определить, заразен ли футболист.

«Я же говорил, это просто фокус. Что вообще подразумевается под положительным результатом? Положительный – значит заразный, правда? Во влагалище всех женщин в мире есть бактерии, но это не значит, что они могут заразить. Такое происходит лишь в некоторых случаях. Есть отличия в интерпретации результатов. У нас есть мазок Иммобиле, он отрицательный, как и у всей его семьи, так почему он не может сыграть против «Ювентуса» в воскресенье?» – цитирует функционера La Repubblica.