4 сентября 2020 года «Аталанта» официально объявила о подписании полузащитника сборной России Алексея Миранчука. В этот момент кое-что поменялось в жизни Кирилла Воробьева, бывшего редактора и автора Eurosport – он понял, что скоро лицо футболиста будет красоваться не только в соцсетях клуба из Бергамо, но и на его теле. Через пару месяцев Кир набил Лешу себе на грудь. Узнали у него, как все случилось.

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История началась 26 августа – тогда Кирилл в твиттере заявил, что набьет на груди лицо любого топ-игрока с российским паспортом, кого в 2020-м году заберет клуб из европейского чемпионата.

– Когда публиковал твит, не думал, что все зайдет так далеко и придется ответить за написанное?

– Я написал твит, потому что ******** [устал] читать каждый день о том, что Джикия уходит в «Фиорентину», Кокорин в «Рому», а Дзюба в «Тоттенхэм». Это очень утомительно: ты столько лет ждешь, что русские игроки перестанут ссыковать и уедут в Европу – и каждое трансферное окно читаешь байки от самых осведомленных инсайдеров.

Не помню, что в момент написания твита конкретно было в моей голове – может, я прочел очередной слух про Фомина в Серию А. В общем, я накатал этот твит, а потом подумал: «Блин, будет вдвойне круто, если кто-то все же перейдет – будет еще одна веселая татуха».

Чисто чтобы ввести в контекст: у меня набит на руке игральный кубик с шестерками на каждой из граней; стиральная машина в магическом шаре; пинта любовного напитка и собака, разговаривающая по фейстайму с другой собакой – короче, набить личико русского футболиста не было бы для меня этической дилеммой.

– О чем подумал, когда «Аталанта» объявила Миранчука?

– Когда твит завирусился, я спал: то ли Фабрицио Романо, то ли Джанлука ди Марцио запостил в твиттере, что Леха подписал контракт с «Аталантой». Павел Маркович Городницкий заскринил твит, выложил себе в телеграм-канал – и понеслась жара. Мой телефон разрывался от реплаев, а я думал только о том, как же это все весело. На следующий день я написал своему нежному другу, дизайнеру Sports.ru Лехе Белоусу, и попросил его об одолжении – нарисовать эскиз татухи. Через несколько дней он мне скинул вариант, в который я внес ровно одну правку – предложил дописать фразу «Это не Антон!» и поставить звездочку.

– Было ли желание послать всех и перевернуть ситуацию в шутку?

– Я с самого начала решил, что не буду давать заднюю, хотя примерно все мои друзья говорили: «Ты что, ******* [дурачок]? Не делай этого, слейся!» Но мне в кайф делать татуировки, тем более глупые. Я относился к этому всему как к приключению и прошел квест до конца.

– Где делал тату и во сколько оно обошлось?

– Сложнее всего было найти мастера. Раньше я делал почти все татуировки у прекраснейшей знакомой Марии, но она неожиданно для меня продала все оборудование и окунулась в дизайн. В итоге я попросил Павла Марковича кинуть постик в телегу – вдруг среди его подписчиков есть желающие набить мне Миранчука по готовому эскизу. В директ написал князь спортивного твиттера Роман Герасимов, который свел меня со своим знакомым. Он и набил мне татуху в какой-то однушке за МКАДом.

Мне впервые было страшновато ехать по незнакомому адресу за пределы Москвы, поэтому я написал нескольким друзьям, что, если потеряюсь, ищите меня вот тут. К счастью, я выжил и вернулся домой не один, а с Лехой на груди. Татуха обошлась мне в 3 тысячи рублей. Еще около тысячи я потратил на дорогу туда-обратно. В сумме около 4 тыс. плюс условно рекламный пост у Городницкого в телеге. Надеюсь, что я отбил его цену селфи-репортажем про татуировку Лехи для его шоу «Ахинея и барахло».

– Как тебе самому, нравится татуха?

– Когда я делаю фото татухи и смотрю на результат, ощущение, будто Алексей получился идеальным плеймейкером: смотрит в разные стороны и ищет вариант для продолжения атаки. Но если смотреть на татуху в зеркало или просто сверху вниз, то на самом деле никакого косоглазия я не вижу. На фотках же получается максимально убого, но это не худшее тату с лицом футболиста в России – я знаком с человеком, у которого еще более чудовищная рожа на бицухе.

Финально – хочу рассказать о мечте, связанной с этой татухой. Идеальным раскладом было бы, если бы ее увидел Леха Миранчук и ответил на простой вопрос – кто же все-таки на самом деле изображен у меня на груди: Леха или Антон. Потому что я очень переживаю, что дизайнер мог меня обмануть или разыграть и тупо сделать эскиз с Антоном.

ПОХОЖЕ ЛИ ТАТУ НА АЛЕКСЕЯ МИРАНЧУКА? Да, один в один Нет, конечно Больше похож на Антона

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