Нападающий и лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повреждение в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».

На 15-й минуте португалец вывел «бьянконери» вперед, а на 74-й присел на газон после столкновения с соперником и попросил замену. Уходя с поля Роналду сообщил главному тренеру Андреа Пирло, что подвернул голеностоп, сообщает Sky Sport Italia.