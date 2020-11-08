Нападающий и лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повреждение в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».

На 15-й минуте португалец вывел «бьянконери» вперед, а на 74-й присел на газон после столкновения с соперником и попросил замену. Уходя с поля Роналду сообщил главному тренеру Андреа Пирло, что подвернул голеностоп, сообщает Sky Sport Italia.

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  • Криштиану провел второй матч в чемпионате после выздоровления от COVID-19. В них он забил 3 мяча.
  • Игра с «Лацио» завершилась вничью, римляне отыгрались на 95-й минуте благодаря голу Фелипе Кайседо.

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