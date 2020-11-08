Полузащитник Алексей Миранчук гениально дебютировал за «Аталанту» в Серии А. В матче 7-го тура против «Интера» футболист сборной России вышел на замену на 59-й минуте при счете 0:1, а спустя 20 минут поразил ворота миланских «нерадзурри».