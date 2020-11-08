Полузащитник Алексей Миранчук гениально дебютировал за «Аталанту» в Серии А. В матче 7-го тура против «Интера» футболист сборной России вышел на замену на 59-й минуте при счете 0:1, а спустя 20 минут поразил ворота миланских «нерадзурри».
Автором голевой передачи на Миранчука стал Луис Мюриэль. Алексей в окружении нескольких соперников не растерялся на линии штрафной и пробил с левой четко в нижний угол ворот Самира Хандановича.
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- Это второй гол Миранчука за «Аталанту» – первый он забил в матче ЛЧ против «Мидтьюлланна». У Алексея получилось два мяча в двух играх за бергамаских «нерадзурри».
- Алексей перебрался в итальянский клуб осенью 2020 года за 14,5 млн евро.
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