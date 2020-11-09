Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на получение травмы в матче 7-го тура Серии А против «Лацио».
35-летний португалец подвернул ногу и покинул поле на 74-й минуте. «Поднимитесь и верьте в то, что мы делаем!» – написал футболист в инстаграме после матча.
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Тренер «Юве» Андреа Пирло рассказал о характере повреждения форварда. «Роналду – ключевой футболист не только для нас, но и для всех команд, за которые он играл. К сожалению, у него возникла проблема с лодыжкой, и он был вынужден покинуть поле», – приводит слова коуча Goal.com.
- Матч завершился со счетом 1:1 – римляне отыгрались уже после замены Криштиану.
- Роналду провел второй матч в чемпионате после выздоровления от COVID-19. В них он забил 3 мяча.
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