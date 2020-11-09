35-летний португалец подвернул ногу и покинул поле на 74-й минуте. «Поднимитесь и верьте в то, что мы делаем!» – написал футболист в инстаграме после матча.

Тренер «Юве» Андреа Пирло рассказал о характере повреждения форварда. «Роналду – ключевой футболист не только для нас, но и для всех команд, за которые он играл. К сожалению, у него возникла проблема с лодыжкой, и он был вынужден покинуть поле», – приводит слова коуча Goal.com.