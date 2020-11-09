Что случилось?

9 ноября стало известно, что «Ювентус» постарается избавиться от Криштиану Роналду уже следующим летом. Туринцы купили португальца у «Реала» всего два года назад за рекордные для себя 100 млн евро. Это было заявление об амбициях и крутое приобретение со спортивной точки зрения – в Италию приехал обладатель пяти «Золотых мячей» и король Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии «Ювентус» намерен продать Роналду летом (Diario Sport) 5 ЧАСОВ НАЗАД

Проблема игрока для «старой синьоры» в его огромном окладе, каждый год на счета Рона падает 31 млн евро – это почти в четыре раза больше, чем у второго по зарплате игрока во всей Серии А. У «Ювентуса» нет проблем с финансовым планированием, но пандемию не могли предсказать даже боссы чемпионов Италии. В условиях коронавирусного кризиса оклад игрока становится для команды неподъемным.

Куда перейдет Роналду?

У португальца не очень много вариантов: если его запросы не тянет даже лучшая команда Италии, то работодателей с достаточно глубокими карманами найдется не так много. Если Криш по-прежнему хочет выступать на высшем уровне, то придется выбирать из топовых европейских лиг, и подходящие клубы можно пересчитать по пальцам одной руки.

Напрашивается вариант с возвращением в «Реал» – мадридский клуб до сих пор не справился с потерей лидера и не может полноценно заменить своего лучшего игрока в XXI веке. Вряд ли Флорентино Перес санкционирует выкуп Рона: по слухам, они попрощались не на самой приятной ноте. Кроме того, «Мадрид» не тратил впервые за 40 лет ради другой, намного более дальновидной инвестиции.

Другой возможный камбэк – в «Манчестер Юнайтед». Поклонники «дьяволов» ждут Роналду обратно на «Олд Траффорд» примерно каждое трансферное окно и будут ему рады даже на закате карьеры. Другое дело, что для Криша это будет, возможно, последний крупный контракт на высшем уровне, и он захочет реализовать оставшиеся амбиции по максимуму – «МЮ» сейчас явно не тот клуб, который может это гарантировать.

Примерно та же проблема с «ПСЖ». Много денег, жизнь в столице Франции, Неймар и Мбаппе на краях атаки, финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов – вроде бы все красиво, но Роналду хочет быть в центре внимания каждую неделю, а не только в конце весны на поздних стадиях ЛЧ. Массовая аудитория не сделает французский чемпионат самым популярным в мире даже ради Рона.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В феврале Кришу исполнится 36 лет – возможно, он откажется от спортивных амбиций ради чего-то другого. Никого не удивил бы отъезд звезды в одну из лиг, где постаревшим селебрити платят сумасшедшие деньги. В последнее время мы редко слышим о громких покупках в Китае или других традиционно денежных футбольных странах, но ради одного из двух лучших футболистов поколения кто-нибудь точно решится на запредельно выгодный оффер.

Последняя опция – MLS. Америка со времен Дэвида Бэкхема привлекала топовых футболистов, которых в Штатах воспринимают как носителей сакрального знания. Переезд Криштиану стал бы для соккера настолько же значимым событием, как и когда-то переход другого экс-седьмого номера «Манчестер Юнайтед». Там у него не будет ни внимания широкой аудитории, ни денег, ни участия в топовых турнирах, но часто футболисты едут туда просто ради удовольствия пожить в США. В конце концов, Рон уже выиграл и заработал все, что только возможно.

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